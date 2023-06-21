Суарес може незабаром завершити кар'єру

Легендарний форвард Греміо Луїс Суарес може найближчим часом завершити кар'єру.

Про це повідомляє GauchaZH.

36-річний форвард страждає від болю в коліні і не впевнений у тому, що зможе продовжувати виступи. Найближчими днями він зустрінеться з керівництвом Греміо і буде обговорювати розрив контракту, який розрахований до літа 2024 року.

Суарес перейшов у Греміо в січні поточного року. Відтоді він провів за бразильський клуб 25 матчів у всіх турнірах, і відзначився в них 11 голами і 8 асистами.