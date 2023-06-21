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Суарес може незабаром завершити кар'єру

Сьогодні 17:11 249 0
Суарес може незабаром завершити кар'єру
#Луїс Суарес

Джерело - sport.ua.

Легендарний форвард Греміо Луїс Суарес може найближчим часом завершити кар'єру. 

Про це повідомляє GauchaZH.

36-річний форвард страждає від болю в коліні і не впевнений у тому, що зможе продовжувати виступи. Найближчими днями він зустрінеться з керівництвом Греміо і буде обговорювати розрив контракту, який розрахований до літа 2024 року.

Суарес перейшов у Греміо в січні поточного року. Відтоді він провів за бразильський клуб 25 матчів у всіх турнірах, і відзначився в них 11 голами і 8 асистами.

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