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Карпати підписали контракти з декількома гравцями

Львів’яни поки не змогли оформити трансфер Русина
Сьогодні 09:20 265 0
Карпати підписали контракти з декількома гравцями
#Карпати

Джерело - Спортивка.

Карпати завершили перехід чотирьох нових футболістів.

Про це повідомляє Спортивка.

Клуб вже підписав контракти з центрбеком Богданом Порохом, центрхавом Єгором Демченком, лівим півзахисником Єгором Картушовим (усі – Металіст) та вінгером Андрієм Ременюком (Металіст 1925).

Львів’яни поки не змогли оформити трансфер Ростислава Русина з Металіста 1925.

Нагадаємо, Карпати підписали бразильського легіонера.

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