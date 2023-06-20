Карпати підписали контракти з декількома гравцями

Джерело - Спортивка.
Карпати завершили перехід чотирьох нових футболістів.
Про це повідомляє Спортивка.
Клуб вже підписав контракти з центрбеком Богданом Порохом, центрхавом Єгором Демченком, лівим півзахисником Єгором Картушовим (усі – Металіст) та вінгером Андрієм Ременюком (Металіст 1925).
Львів’яни поки не змогли оформити трансфер Ростислава Русина з Металіста 1925.
Нагадаємо, Карпати підписали бразильського легіонера.
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