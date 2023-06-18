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Шевченко не забив вирішальний шутаут в матчі ліги, яку заснував Піке

Українцю не вдалося реалізувати свій удар, який був вирішальним
Сьогодні 21:54 274 0
Шевченко не забив вирішальний шутаут в матчі ліги, яку заснував Піке
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній український нападник Андрій Шевченко зіграв у матчі іспанського мініфутбольного турніру "Kings League Infojobs", який заснував ексгравець Барселони Жерар Піке.

Команда Алтімейт Мостолес зіграла внічию в основний час з Райо де Барселона тож переможець вирішався в серії шутаутів.

Українцю не вдалося реалізувати свій удар, який був вирішальним, за рахунку 1:2, тому його команда зазнала поразки.

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