Шевченко не забив вирішальний шутаут в матчі ліги, яку заснував Піке

Колишній український нападник Андрій Шевченко зіграв у матчі іспанського мініфутбольного турніру "Kings League Infojobs", який заснував ексгравець Барселони Жерар Піке.

Команда Алтімейт Мостолес зіграла внічию в основний час з Райо де Барселона тож переможець вирішався в серії шутаутів.

Українцю не вдалося реалізувати свій удар, який був вирішальним, за рахунку 1:2, тому його команда зазнала поразки.

Not the best 90’s MLS penalty attempt at the @KingsLeague pic.twitter.com/qbt3oe4dtQ