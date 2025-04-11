Стало відомо, у якому випадку Борнмут погодиться продати Забарного
Український центральний захисник Борнмута Ілля Забарний, швидше за все, не залишить команду в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє The Athletic.
За інформацію джерела, в клубі вже змирилися з тим, що основний центральний захисник Дін Хейсен залишить команду після цього сезону.
У контракті 19-річного гравця прописано клаусулу у розмірі 50 мільйонів фунтів, і вже очевидно, що інші клуби виплатять таку суму за перспективного іспанця.
Крім того, влітку Борнмут готовий продати захисника Мілоша Керкеза та вінгера Антуана Семеньо, на яких також є претенденти.
Водночас відпускати Забарного "вишні" не планують, адже в контракті українця не прописана клаусула, тож змінити рішення менеджменту може лише солідна сума, запропонована за гравця.
У поточному сезоні Ілля Забарний провів за Борнмут 32 матчі. В останніх трьох поєдинках головний тренер "вишень" Андоні Іраола змінював гравця по ходу матчу.
Раніше повідомлялося про інтерес до Забарного з боку Ньюкасла, також стало відомо, що захисник знаходиться у шортлисті Челсі.