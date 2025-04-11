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Стало відомо, у якому випадку Борнмут погодиться продати Забарного

Олексій Мурзак — 11 квітня 2025, 20:56
Стало відомо, у якому випадку Борнмут погодиться продати Забарного
Ілля Забарний
Getty Images

Український центральний захисник Борнмута Ілля Забарний, швидше за все, не залишить команду в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацію джерела, в клубі вже змирилися з тим, що основний центральний захисник Дін Хейсен залишить команду після цього сезону.

У контракті 19-річного гравця прописано клаусулу у розмірі 50 мільйонів фунтів, і вже очевидно, що інші клуби виплатять таку суму за перспективного іспанця.

Крім того, влітку Борнмут готовий продати захисника Мілоша Керкеза та вінгера Антуана Семеньо, на яких також є претенденти.

Водночас відпускати Забарного "вишні" не планують, адже в контракті українця не прописана клаусула, тож змінити рішення менеджменту може лише солідна сума, запропонована за гравця.

У поточному сезоні Ілля Забарний провів за Борнмут 32 матчі. В останніх трьох поєдинках головний тренер "вишень" Андоні Іраола змінював гравця по ходу матчу.

Раніше повідомлялося про інтерес до Забарного з боку Ньюкасла, також стало відомо, що захисник знаходиться у шортлисті Челсі.

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