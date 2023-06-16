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Шевченко: Гвардіола - один з найкращих тренерів усіх часів

Екстренер збірної України прокоментував роботу Гвардіоли
Вчора 23:27 235 0
Шевченко: Гвардіола - один з найкращих тренерів усіх часів
Фото: Getty Images
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті, #Андрій Шевченко

Джерело - Goal.com.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола - один з найкращих наставників у історії.

Про це заявив колишній тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Найбільше вражає те, що він трохи змінив те, як Манчестер Сіті грає в Лізі чемпіонів. У деяких іграх вони менше володіють м’ячем, але більш прямолінійні в штрафному майданчику.

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Вони набагато краще захищаються у своєму штрафному і ефективніші в штрафному суперників. Ми говоримо про одного з найкращих тренерів усіх часів", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, Гвардіола відмовився від бонусних грошей за перемогу в Лізі чемпіонів.

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