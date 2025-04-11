Зіграли до біса добре: Пушич – про перемогу над ЛНЗ
Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич вважає, що його команда показала якісну гру проти черкаського ЛНЗ (4:1) у чемпіонаті України.
Цитує тренера пресслужба "гірників".
"Так, сьогодні ми забили три голи в першому таймі, але було багато матчів, де ми теж забивали в першому таймі. Тому що кожна гра має свою історію, це дуже просто.
Сьогодні склалося так, що ми демонстрували чудовий пресинг у першому таймі, багато разів повертали володіння м’ячем на половині поля суперника, продовжували атакувати і тому змогли отримати шанси, щоб забити.
Проте це не тільки сьогодні: можливо, у минулих матчах ми не відзначилися в першому таймі, але створили достатньо гольових нагод, за винятком попередньої гри. Тож найважливіше – це перемога.
Ви не перемагаєте у грі в першому таймі, поєдинок триває 95, іноді 99 хвилин, тому ця статистика абсолютно некорисна, якщо аналізувати матчі. Ви граєте 99 хвилин, і якщо забили двічі-тричі в першому, а не в другому таймі, це не має значення – гра триває 90 хвилин. Нам вдалося сьогодні зробити велику різницю в першому таймі, насправді, ми вирішили долю матчу вже в першій половині – чудова робота моєї команди", – зазначив наставник.
Також тренера дещо роздратувало запитання про гру його команди у другій половині.
"Так, я дуже задоволений другим таймом. Ви дуже негативно налаштовані, дуже смішно це бачити. Я не знаю, чому ви в такому настрої, можливо, вам так хочеться. Але так не можна. Знаєте чому? Бо одна команда перемогла в цьому виїзному матчі з рахунком 4:1, і в нас було багато нагод забити ще та зробити рахунок 5… 6… можливо, 7:1.
Це цілком нормально, що команда вирішує долю матчу вже в першому таймі, це зменшує темп гри в другому таймі і дає супернику трохи більше свободи, бо ми зробили деякі зміни. Але питати в команди, яка перемогла 4:1 і показувала сьогодні такий гарний футбол, – некоректно.
Але дякую за ваші привітання. Тому не варто проявляти негатив до Шахтаря. Шахтар заслуговує на позитив. І ви також не будьте негативними, ставлячи запитання про те, чому так пройшов перший тайм. Ви маєте знати, що гра триває 90 хвилин. Добре? Ми зіграли до біса добре", – зазначив Пушич.
Шахтар залишився на третій сходинці у турнірній таблиці чемпіонату України з 50 очками в активі.