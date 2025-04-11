Зіграли до біса добре: Пушич – про перемогу над ЛНЗ

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич вважає, що його команда показала якісну гру проти черкаського ЛНЗ (4:1) у чемпіонаті України.

Цитує тренера пресслужба "гірників".

"Так, сьогодні ми забили три голи в першому таймі, але було багато матчів, де ми теж забивали в першому таймі. Тому що кожна гра має свою історію, це дуже просто.

Сьогодні склалося так, що ми демонстрували чудовий пресинг у першому таймі, багато разів повертали володіння м’ячем на половині поля суперника, продовжували атакувати і тому змогли отримати шанси, щоб забити.

Проте це не тільки сьогодні: можливо, у минулих матчах ми не відзначилися в першому таймі, але створили достатньо гольових нагод, за винятком попередньої гри. Тож найважливіше – це перемога.

Ви не перемагаєте у грі в першому таймі, поєдинок триває 95, іноді 99 хвилин, тому ця статистика абсолютно некорисна, якщо аналізувати матчі. Ви граєте 99 хвилин, і якщо забили двічі-тричі в першому, а не в другому таймі, це не має значення – гра триває 90 хвилин. Нам вдалося сьогодні зробити велику різницю в першому таймі, насправді, ми вирішили долю матчу вже в першій половині – чудова робота моєї команди", – зазначив наставник.