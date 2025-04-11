Збірна України розгромила Кіпр у відборі на Євро-2026

У п'ятницю, 11 квітня, збірна України з футзалу провела матч п'ятого туру відбіркового етапу до чемпіонату Європи-2026 з футзалу проти Кіпра, в якому здобула розгромну перемогу.

Поєдинок завершився з рахунком 11:1.

"Синьо-жовті", які вважалися явними фаворитами зустрічі, не стали відкладати справи на потім, і вже у першій 20-хвилинці забили у ворота суперника 7 голів, хоча могло бути 8, однак Швед не реалізував пенальті, пробивши у руку голкіпера. Кіпр відповів лише одним м'ячем, який у підсумку і залишився єдиним в активі команди.

У другому таймі підопічні Косенка дещо збавили оберти, але все ж забили ще чотири голи. Так, покер у матчі оформив Михайло Жук, хет-трик на рахунку Андрія Мельника, інші гравці забили по 1 м'ячу.

Футзал – відбір на Євро-2026

11 квітня, 5 тур

Україна – Кіпр 11:1 (7:1)

Голи: 1:0 – 4 Жук, 2:0 – 9 Мельник, 3:0 – 9 Семенченко, 4:0 – 14 Жук, 5:0 – 15 Абакшин, 6:0 – 18 Жук, 6:1 – 19 Хаджігеоргіу, 7:1 – 20 Зварич, 8:1 – 23 Мельник, 9:1 – 24 Первеєв, 10:1 – 30 Жук, 11:1 – 33 Мельник

Напередодні тренерський штаб "жовто-синіх" на чолі з Олександром Косенком викликав п'ятнадцять гравців. Зокрема, дебютний виклик отримав Юрій Сагайдачний.

Після 5 турів кваліфікації чемпіонату Європи 2026 збірна України посідає перше місце у групі 1 із 15 очками в активі.