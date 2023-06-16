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Баварія може підписати захисника Манчестер Сіті Вокера

Англієць незадоволений кількістю ігрового часу
Сьогодні 22:10 138 0
Баварія може підписати захисника Манчестер Сіті Вокера
Фото: Getty Images
#Баварія, #Манчестер Сіті, #Кайл Вокер

Джерело - Чемпіон.

Правий захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер може продовжити кар'єру в Баварії.

Про це про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Німецький клуб стежить за ситуацією 33-річного футболіста у складі "містян". Англієць незадоволений кількістю ігрового часу та може покинути команду влітку.

Жодних контактів між мюнхенцями та представниками Вокера ще не було.

Нагадаємо, шість гравців можуть піти з Манчестер Сіті.

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