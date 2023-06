Баварія може підписати захисника Манчестер Сіті Вокера

Правий захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер може продовжити кар'єру в Баварії.

Про це про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Німецький клуб стежить за ситуацією 33-річного футболіста у складі "містян". Англієць незадоволений кількістю ігрового часу та може покинути команду влітку.

Жодних контактів між мюнхенцями та представниками Вокера ще не було.

❗️Excl. News #Walker: He’s on the list of FC Bayern! He was discussed internally as Bayern is aware of the fact that he could leave #MCFC! No contact between Bayern and his management yet. Bayern is monitoring him closely! @NathGissing @SkySport 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/7i96qB2F8K