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Челсі може запропонувати за форварда Ювентуса Влаховича 60 млн

Лондонці готові запропонувати за серба 60 мільйонів євро
Сьогодні 19:48 152 0
Челсі може запропонувати за форварда Ювентуса Влаховича 60 млн
#Влахович, #Челсі, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Челсі проявляє інтерес до нападника Ювентуса Душана Влаховича.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Лондонці готові запропонувати за серба 60 мільйонів євро та одного зі своїх гравців.

Мова йде про Трево Чалобу, Крістіана Пулишича, Рубена Лофтуса-Чіка та Чезаре Казадеї.

Також на Влаховича претендує Баварія.

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