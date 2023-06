Челсі проявляє інтерес до нападника Ювентуса Душана Влаховича.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Лондонці готові запропонувати за серба 60 мільйонів євро та одного зі своїх гравців.

Мова йде про Трево Чалобу, Крістіана Пулишича, Рубена Лофтуса-Чіка та Чезаре Казадеї.

❗Chelsea value Vlahovic at €60m and want to include a player in the deal (One of Chalobah, Loftus-Cheek, Pulisic or Casadei).



[@Gazzetta_it] #Juventus