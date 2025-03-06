Непереможний британець: WBA назвала обов'язкового суперника Пулєва

Болгарський боксер Кубрат Пулев (31–3, 14 KO), який наразі володіє титулом WBA Regular, повинен буде провести захист проти британця Фабіо Вордлі (18-0-1).

Про це сказано в пресрелізі від WBA.

Період обов’язкового захисту розпочнеться 5 березня 2025 року і завершиться 4 квітня 2025 року.

Переможець поєдинку Пулєв vs Вордлі повинен зустрітися з Майклом Хантером, претендентом, що наразі займає третє місце, в обов’язковому захисті протягом 120 днів після цього поєдинку з кінцевим терміном 25 жовтня 2025 року.

Пулєв отримає бій проти Хантера навіть якщо його зустріч проти Вордлі завершиться внічию.

43-річний болгарин Пулєв востаннє бився в грудні, коли переміг Мануеля Чарра. 30-річний Вордлі востаннє виходив на ринг у жовтні минулого року. Тоді він технічним нокаутом у першому раунді переміг Фрейзера Кларка.

Нагадаємо, World Boxing Association продовжила на два роки термін обов'язкового захисту титулу Олександру Усику.