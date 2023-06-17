Шаран зацікавлений у підписанні Сітала в Минай

Контракт нападника з Інгульцем діє до 30 червня цього року

Джерело - Футбол 24.

Форвард Інгульця Артем Сітало може продовжити кар'єру в Минаї.

Про це повідомляє Футбол 24.

У підписанні 33-річного нападника особисто зацікавлений наставник закарпатців Володимир Шаран.

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Тренер добре знає можливості Сітала, з яким раніше працював в Олександрії.

Контракт нападника з Інгульцем, який вилетів у Першу лігу, діє до 30 червня цього року.

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