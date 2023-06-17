Шаран зацікавлений у підписанні Сітала в Минай

Джерело - Футбол 24.
Форвард Інгульця Артем Сітало може продовжити кар'єру в Минаї.
Про це повідомляє Футбол 24.
У підписанні 33-річного нападника особисто зацікавлений наставник закарпатців Володимир Шаран.
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Тренер добре знає можливості Сітала, з яким раніше працював в Олександрії.
Контракт нападника з Інгульцем, який вилетів у Першу лігу, діє до 30 червня цього року.
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