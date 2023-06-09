Шаран: Хочемо повернути у Минай Лучкевича

Головний тренер Миная Володимир Шаран хоче повернути свого асистента Ігоря Лучкевича, який відправився в США.

Про це сказав сам фахівець.

"Зараз хочемо повернути Ігоря Лучкевича, який покинув команду взимку, полетів до родини в Америку. Зараз він дуже хоче повернутися. Ми його добре знаємо та будемо раді бачити в команді.

Дуже важливо, щоб у тренера були гарні помічники. Всі вони віддали сили для досягнення результату. Я кажу не тільки про тренерів. Мова й про Анатолія Шишкіна нашого реабілітолога, який допомагав гравцям відновлюватись. І про лікаря Олега Темника, масажиста Михайла Даньківа, адміністратора Романа Гречку.

Про завдання на сезон - говорити не буду поки що. Воно є. Але головне, виступити не гірше ніж у попередньому році. Впевнений, що за підтримки президента Валерія Пересоляка, віцепрезидента Євгена Плавайка, генерального менеджера Артема Письменного, спортивного директора Сергія Білана ми досягнемо бажаного. Я дуже вдячний кожному з них за підтримку у сезоні-2022/23. Будемо спільними зусиллями рухатись до нових цілей у сезоні-2023/24", - сказав Шаран.