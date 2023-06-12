Ребров: Ми відчували підтримку ЗСУ

Матч проти команди Німеччини був важливим для збірної України.

Про це розповів головний тренер українців Сергій Ребров.

"Я вдячний гравцям, уболівальникам, які прийшли на стадіон, — ми відчували їхню підтримку, це було дуже важливо. Ми відчували підтримку ЗСУ. Ця гра була важливою для України, я дуже вдячний господарям. Для мене особисто це важливий матч, він перший. Я радий, що хлопці серйозно поставилися до гри. Я вважаю, що ми показали гідний результат.

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Повторюся, це важливий матч для України. Ми всі вдячні Німеччині за підтримку нашої країни у війні з агресором, за цю зустріч", - відзначив Ребров.