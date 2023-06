Ібрагімович може відмовиться від ролі менеджера Мілана

Златан Ібрагімович відповість відмовою на пропозицію власника Мілана Джеррі Кардінале стати менеджером клубу.

Про це повдіомляє журналіст Ніколо Скіра.

"Россонері" тепер шукатимуть іншу людину, яка відповідатиме за комунікацією між командою та керівництвом.

Раніше 41-річний швед також відмовився входити у тренерський штаб Стефано Піолі.

Zlatan #Ibrahimovic orientato a dire no al ruolo di club manager, ma l’idea di inserire una figura del genere all’interno del #Milan continua a piacere parecchio in via Aldo Rossi. #Furlani al lavoro per individuare la persona giusta… #calciomercato https://t.co/kl2Aria28A