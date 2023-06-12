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Ібрагімович може відмовиться від ролі менеджера Мілана

"Россонері" шукатимуть людину, яка відповідатиме за комунікацією між командою та керівництвом
Сьогодні 15:41 266 0
Ібрагімович може відмовиться від ролі менеджера Мілана
Фото: Getty Images
#Златан Ібрагімович, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Златан Ібрагімович відповість відмовою на пропозицію власника Мілана Джеррі Кардінале стати менеджером клубу.

Про це повдіомляє журналіст Ніколо Скіра.

"Россонері" тепер шукатимуть іншу людину, яка відповідатиме за комунікацією між командою та керівництвом.

Раніше 41-річний швед також відмовився входити у тренерський штаб Стефано Піолі.

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