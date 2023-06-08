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Ібрагімович може повернутися у Мілан

Швед може повернутися у якості менеджера
Сьогодні 10:25 357 0
Ібрагімович може повернутися у Мілан
Фото Getty Images
#Златан Ібрагімович, #Мілан

Джерело - isport.ua.

Керівництво Мілана хоче запросити Златана Ібрагімовича на адміністративну посаду в клубі.

Про це повідомляє Calciomercato.  

Власник клубу Джеррі Кардінале переконаний, що швед - ідеальна людина на роль менеджера, який стане містком між гравцями та керівництвом.  

До обов'язків Златана увійде підтримка здорової атмосфери в роздягальні та мотивація гравців. Також через нього команда зможе підтримувати постійний зв'язок із керівництвом.  

Однак шанси, що Ібрагімович прийме пропозицію россонері невисокі, адже раніше швед заявляв, що збирається присвятити все літо відпочинку.  

Якщо угода зірветься, керівництво клубу продовжить пошуки людини, яка змогла б робити цю роботу, а також була тісно пов'язана з клубом.  

Раніше повідомлялося, що Мальдіні розглядав варіант призначення Пірло головним тренером Мілана.

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