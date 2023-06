Півзахисник Манчестер Сіті Родрі визнаний найкращим гравцем сезону Ліги чемпіонів 2022/2023.

Про це повідомляє УЄФА.

Іспанець забив переможний гол у фіналі з Інтером (1:0).

Також, Родрі потрапив до символічної збірної сезону Ліги чемпіонів.

✨🇪🇸 @mancity’s final hero Rodri is the 2022/23 #UCL Player of the Season 🙌#UCLfinal