Голанд та Вінісіус - у символічній збірній сезону Ліги чемпіонів

Визначилася символічна збірна сезону Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє УЄФА.

У список з 11 футболістів потрапили 7 представників Манчестер Сіті, переможця турніру.

Символічна збірна Ліги чемпіонів сезону 2022/2023:

Воротар: Тібо Куртуа (Реал);

Захисники: Кайл Вокер (Манчестер Сіті), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Алессандро Бастоні (Інтер), Федеріко Дімарко (Інтер);

Півзахисники: Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Родрі (Манчестер Сіті), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті);

Нападники: Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Вінісіус Жуніор (Реал).

👕✨ Introducing the 2022/23 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.



Who would be your captain? ©️🤷‍♂️#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/tMrT2z3LPQ