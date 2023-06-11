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Голанд та Вінісіус - у символічній збірній сезону Ліги чемпіонів

У список з 11 футболістів потрапили 7 представників Манчестер Сіті
Сьогодні 19:54 179 0
Голанд та Вінісіус - у символічній збірній сезону Ліги чемпіонів
Фото: AFP
#Бастоні, #Бернарду Сілва, #Жузеп Гвардіола, #Ерлінг Голанд, #Кевін Де Брейне, #Діаш, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Родрі, #Стоунз, #Федеріко Дімарко, #Вінісіус Жуніор, #Кайл Вокер, #Тібо Куртуа

Джерело - Чемпіон.

Визначилася символічна збірна сезону Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє УЄФА.

У список з 11 футболістів потрапили 7 представників Манчестер Сіті, переможця турніру.

Символічна збірна Ліги чемпіонів сезону 2022/2023:

Воротар: Тібо Куртуа (Реал);

Захисники: Кайл Вокер (Манчестер Сіті), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Алессандро Бастоні (Інтер), Федеріко Дімарко (Інтер);

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Півзахисники: Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Родрі (Манчестер Сіті), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті);

Нападники: Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Вінісіус Жуніор (Реал).

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