Голанд та Вінісіус - у символічній збірній сезону Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Визначилася символічна збірна сезону Ліги чемпіонів 2022/23.
Про це повідомляє УЄФА.
У список з 11 футболістів потрапили 7 представників Манчестер Сіті, переможця турніру.
Символічна збірна Ліги чемпіонів сезону 2022/2023:
Воротар: Тібо Куртуа (Реал);
Захисники: Кайл Вокер (Манчестер Сіті), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Алессандро Бастоні (Інтер), Федеріко Дімарко (Інтер);
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Півзахисники: Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Родрі (Манчестер Сіті), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті);
Нападники: Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Вінісіус Жуніор (Реал).
👕✨ Introducing the 2022/23 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 11, 2023
Who would be your captain? ©️🤷♂️#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/tMrT2z3LPQ
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