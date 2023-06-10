Красніков: Металіст залишається, 100%

Еколишній віцепрезидент Металіста розповів про подальшу долю клубу

Джерело - Чемпіон.

Харківський Металіст не припинить своє існування, а продовжить виступ у Першій лізі.

Про це заявив колишній віцепрезидент клубу Євген Красніков.

"Якби ми не зробили цієї комбінації з Дніпром-1, що вони дали гроші - ми б не зберегли клуб. Я скажу, що Металіст залишається 100%. Я спілкуюсь з усіма. Фінансування буде. Може, не в такому розмірі, як воно було, але Металіст буде 100%.

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Команда гратиме у першій лізі. Можливо, цього року, але я сумніваюся. Але рік-два - і ми намагатимемося повернутися до вищої ліги. Впевнений, що згодом усе налагодиться", - сказав Красніков.

Раніше журналіст повідомляв, що Металіст не припинить своє існування.

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