Евертон може підписати гравця на позицію Миколенка

Шон Дайч хоче підсилити склад "ірисок" влітку

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Евертона Шон Дайч хоче, щоб клуб влітку підписав нового лівого захисника, запасного воротаря та нових форвардів.

Про це повідомляють Goodison News

Коуч хоче нового лівого захисника та голкіпера, оскільки Асмір Бегович отримає статус вільного агента, а Рубен Вінагре повернеться в Спортінг.

У минулому сезоні Дайч використовував на позиції лівого захисника Віталія Миколенка, Бена Годфрі, Мейсона Голгейта та Дуайта Макніла.

Новий лівий захисник розглядається, не як основний гравець, а як конкурент та підміна Віталію Миколенку.

Нагадаємо, Евертон може поборотися за півзахисника Манчестер Юнайтед Мактомінея.

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