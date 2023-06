Манчестер Сіті - Інтер 1:0. Як це було

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

МАТЧ ЗАВЕРШЕНО! МАНЧЕСТЕР СІТІ ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ ВИГРАЄ ЛІГУ ЧЕМПІОНІВ УЄФА!

90' Едерсон отримав жовту картку за затримку м'яча.

90' Барелла пробивав з дальньої дистанції по воротах - поруч зі стійкою пролетів м'яч.

90' Голанд пресингував Онану і збив голкіпера Інтера. Дві жовті картки виписав суддя обом гравцям за перепалку.

90' 5 хвилин додав арбітр до основного часу.

89' Лукаку з-під захисника пробивав по воротах - невдало.

87' Лукаку небезпечно пробив після скидки Гозенса. Едерсон встиг зрегувати і ногою відбити м'яч.

85' Госенс невдало подав з лівого флангу, м'яч вийшов за межі поля.

84' Подвійна заміна від Індзагі: замість Чалханоглу та Дарміана на поле вийшли Мхітарян та Д'Амброзіо.

83' Лукаку грубо зіграв на власній половині поля. Жовта для бельгійця.

82' Заміна в складі Манчестер Сіті: Вокер змінив Стоунса.

81' Брозович збив Сілву на фланзі. Штрафний для Ман Сіті.

80' Пішла подача з корнера, Голанд вибив м'яч подалі від своїх воріт.

79' Белланова виконував подачу з правого флангу і зумів заробити кутовий для своєї команди.

77' Фоден проривався до воріт Інтера і пробивав по воротах, але Онана встиг скластися і забрати м'яч в руки.

76' Подвійна заміна в складі Інтера: замість Бастоні та Дюмфріса на поле вийшли Госенс та Белланова.

74' Закидання на Мартінеса пішло, однак трохи засильно вийшло. Едерсон розпочинає атаку своєї команди.

72' Лукаку пробивав з-під захисника, але Едерсон парирував цей удар.

70' Як зараз щастить Манчестер Сіті. Дімарко небезпечно пробивав головою, м'яч влучив у поперечину, Дімарко знову бив головою, але другий удар прийшовся у ногу Лукаку.

68' ГООООООООООЛ! Манчестер Сіті забиває! Після затяжної атаки м'яч відлетів до Родрі, який в дотик пробив повз захисника та голкіпера.

66' Голанд знову намагався пройти кількох суперників - Бастоні перехопив м'яч.

65' Гріліш виконував подачу, "нерадзуррі" відбиваються.

63' Стоунс заробив кутовий для своєї команди.

62' Спробував створити для себе момент, пішовши у дриблінг, але втратив м'яч норвежець.

60' Гюндоган виконував навіс зі штрафного - Діаш пробив вище воріт.

59' Барелла в підкаті грубо зіграв проти Фодена. Жовта для хавбека Інтера.

58' Мартінес виходив сам на сам і пробивав з гострого кута, Едерсон виграв цю дуель.

56' Заміна в складі Інтера: замість Джеко на поле вийшов Лукаку.

55' Чалханоглу з ходу пробивав по воротах Ман Сіті - Родрі блокує цей удар.

54' Стоунс відібрав м'яч і намагався через Гюндогана розвинути атаку, однак гравці Інтера встигли опуститися до своїх воріт і заблокувати подальші атакувальні дії "містян".

53' Фоден виконував подачу на дальню стійку - невдало.

52' Дві швидкі атаки провели команди, однак спочатку Гюндоган обікрав Мартінеса, а потім Дарміан збив Гріліша.

51' Гюндоган класно корпусом прикрив м'яч від Чалханоглу, турок був змушений порушити правила.

50' Сілва увійшов у штрафний майданчик, однак помилився з прострілом .

49' Дімарко шукав Мартінеса дальнім пасом - Аканжі головою вибив подалі.

48' Сілва у боротьбі за м'яч порушив правила проти Дімарко.

47' Сілва виконував подачу на Голанда, однак норвежець не зміг зачепитися за м'яч.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Нулі на табло після 45 хвилин поєдинку!

45' Аканжі пробивав з-за меж штрафного майданчику - вище воріт пішов м'яч.

45' 2 хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Фоден подавав на дальню стійку, там Родрі намагався у центр віддати, але м'яч рикошетом від ноги іспанця пішов за межі поля.

43' Гріліш на фланзі проривався і заробив небезпечний стандарт.

42' Контролюють "містяни" м'яч, усі гравці Інтера в обороні.

40' Фоден грубо зіграв проти Ачербі, Марчіняк робить усне заваження англійцю.

39' Онана помилився з дальньою передачею - аут для Ман Сіті.

37' Гріліш занадто активно пресингував Дюмфріса і порушив правила.

36' Заміна в складі Манчестер Сіті: Де Брейна не може продовжити гру, на полі з'явився Фоден.

35' Де Брейне знову помилився, тепер подача з правого флангу зрізалася і пішла за межі поля.

33' Діаш ледь не послизнувся і не втратив м'яч перед нападником Інтера, однак встиг відпасувати на партнера.

32' Де Брейне помилився з передачею, віддавши пас в офсайд Грілішу.

31' Продовжив Де Брейне поєдинок.

30' На газоні знаходиться Де Брейне. Медики надають бельгійцю допомогу.

29' Де Брейне пробивав з дальньої дистанції, м'яч прийшов у руки Онані.

27' Голанд пробивав з гострого кута, Онана перекрив ближній кут і зробив сейв.

26' Барелла намагався закинути за комірець Едерсону, який помилився з передачею, але дуже невлучно пробив італієць.

25' Голанд класно прокинув Де Брейна, однак бельгієць втратив рівновагу і втратив м'яч.

24' Гріліш проривався з флангу до воріт суперника і заробив штрафний удар.

22' Дімарко на газоні лежить після зіткнення з двома гравцями Ман Сіті.

21' Родрі боровся проти кількох гравців Інтера і зміг зберегти м'яч.

20' Брозович наважився на дальній удар, вище воріт пішов м'яч.

19' Мартінес намагався розвинути контратаку через пас на Джеко, але тому завадив Сілва, який з-під ноги вибив м'яч на Едерсона.

17' Гравці Інтера незадоволені рішенням судді, який зафіксував фол на Гюндогані.

16' Барелла пасом п'ятою намагався знайти Мартінеса, однак аргентинець не встиг до м'яча.

15' Мартінес у боротьбі впав перед штрафним майданчиком, однак свисток судді промовчав.

14' Розіграли кутовий "нерадзуррі" - Голанд головою вибив м'яч подалі.

13' Ді Марко закидав на Бареллу на дальню стійку, Ніколо в дотик намагався виконати навіс, але від Аке м'яч пішов на кутовий.

12' Сілва боровся з Ді Марко на фланзі і італієць завалив свого візаві.

11' Едерсон помилився на виході, однак Мартінес не зміг обробити м'яч біля воріт суперника.

10' Дімарко виконував подачу в штрафний майданчик - Діаш головою вибив м'яч подалі.

9' Дімарко відібрав м'яч у Сілві і португалець відразу порушив правила.

8' Барелла намагався виконати закидання на Джеко, але боснієць на м'яч не пішов.

6' Інтер взяв під контроль м'яч, але зі своєї половина поля не вдається вийти підопічним Індзагі.

5' Сілва прорвався у штрафний майданчик і пробив з-під захисника, м'яч пішов трохи повз ворота.

4' Гюндоган під час розвороту випадково вдарив по потилиці Бареллу, штрафний для Інтера.

3' Голанд вище воріт пробив по воротах, зафіксував офсайд арбітр після завершення епізоду.

2' Бастоні випередив Де Брейне в центрі поля і перехопив м'яч.

1' Матч розпочався!

Угорський піаніст Адам Георгі виконує гімн ЛЧ і команди виходять на поле!

Хаміт Алтінтоп виносить трофей Ліги чемпіонів!

На стадіоні триває передматчеве шоу!

Олімпійський стадіон Ататюрка готовий приймати головний поєдинок сезону в європейському клубному футболі.

