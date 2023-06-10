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Ліга чемпіонів. Манчестер Сіті - Інтер: стартові склади

Сьогодні 21:04 45 0
Ліга чемпіонів. Манчестер Сіті - Інтер: стартові склади
#Інтер, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті зіграє з Інтером у фінальному матчі Ліги чемпіонів.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Манчестер Сіті: Едерсон, Діаш, Стоунз, Аке, Аканджі, Родрі, Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду, Голанд, Ґріліш

Запасні: Ортега, Карсон, Вокер, Філліпс, Ляпорт, Альварес, Гомес, Марез, Перроне, Фоден, Палмер, Люїс

Інтер: Онана, Думфріс, Дарміан, Ачербі, Бастоні, Дімарко, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Мартінес, Джеко

Запасні: Ханданович, Кордас, Гальярдіні, Де Врей, Гозенс, Корреа, Белланова, Асслані, Мхітарян, Дамброзіо, Шкриньяр, Лукаку

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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