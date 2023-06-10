Ліга чемпіонів. Манчестер Сіті - Інтер: стартові склади

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті зіграє з Інтером у фінальному матчі Ліги чемпіонів.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Манчестер Сіті: Едерсон, Діаш, Стоунз, Аке, Аканджі, Родрі, Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду, Голанд, Ґріліш
Запасні: Ортега, Карсон, Вокер, Філліпс, Ляпорт, Альварес, Гомес, Марез, Перроне, Фоден, Палмер, Люїс
Інтер: Онана, Думфріс, Дарміан, Ачербі, Бастоні, Дімарко, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Мартінес, Джеко
Запасні: Ханданович, Кордас, Гальярдіні, Де Врей, Гозенс, Корреа, Белланова, Асслані, Мхітарян, Дамброзіо, Шкриньяр, Лукаку
Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.
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