Головне
Гвоздик допоможе Канело готуватися до реваншу з росіянином
Сьогодні 09:25 481
Косенко: У нашій групі всі чотири збірні приблизно одного рівня
Сьогодні 15:40 443
Красюк: Ф'юрі може бути забутим в історії боксу
Сьогодні 14:55 247
Баюл: Петренко працював з Україною і всю зиму протанцював у шоу Навки - просто тварюка якась
Сьогодні 13:42 1669 1
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 13:21 269707 21
Манчестер Сіті - Інтер: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів УЄФА
Сьогодні 12:11 1997 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні
Сьогодні 12:04 72553
Палкін: Вірю, що Мудрик відпрацює повну суму, яку за нього заплатили
Сьогодні 11:40 218
Довбик повторив рекорд Арсена Авакова
Вчора 20:42 11453
Збірна України прибула до Німеччини
Вчора 19:53 1168
Прямі трансляції

41-річний легендарний вінгер Бетіса завершив кар'єру

Санчес повісив бутси на цвях
Сьогодні 15:09 367 0
41-річний легендарний вінгер Бетіса завершив кар'єру
Фото Getty Images
#Бетіс

Джерело - sport.ua.

41-річний легендарний іспанський вінгер Бетіса Хоакін Санчес офіційно оголосив про завершення кар'єри.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У неділю, 4 червня, відбувся матч останнього 38-го туру Ла Ліги 2022/23 між клубами Бетіс та Валенсія. Для Хоакіна ця гра була остання.

Іспанець провів у Ла-Лізі 622 матчі, зрівнявшись із рекордсменом за цим показником Андоні Субісарретою, а також встановив рекорд серед польових гравців.

За збірну Іспанії Хоакін провів 51 матч і забив 4 голи. У поточному сезоні за Бетіс відіграв 30 матчів, у яких забив 1 гол і віддав 2 асисти.

Хоакін тричі виграв Кубок Іспанії (двічі з Бетісом та один раз із Валенсією).

Цікаво, що без роботи футболіст не лишиться. Легенді іспанського футболу запропонували працювати водієм клубного автобуса. Тепер він возитиме улюблену команду на гостьові ігри.

Коментарі ()
Популярне зараз
Довбик повторив рекорд Арсена Авакова Довбик повторив рекорд Арсена Авакова 11453
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 269707 21
Мухова у неймовірному трилері здолала Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос Мухова у неймовірному трилері здолала Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос 10248 2
Чотири роки тому збірна Португалії виграла першу в історії Лігу націй Чотири роки тому збірна Португалії виграла першу в історії Лігу націй 2717
Почеттіно назвав 12 гравців, які залишаться у Челсі Почеттіно назвав 12 гравців, які залишаться у Челсі 2480
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 72553
Рекомендуємо
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36265
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 117866
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6997 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 47405 2
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 20852
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 21956