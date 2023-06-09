Джерело - sport.ua.
41-річний легендарний іспанський вінгер Бетіса Хоакін Санчес офіційно оголосив про завершення кар'єри.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У неділю, 4 червня, відбувся матч останнього 38-го туру Ла Ліги 2022/23 між клубами Бетіс та Валенсія. Для Хоакіна ця гра була остання.
Іспанець провів у Ла-Лізі 622 матчі, зрівнявшись із рекордсменом за цим показником Андоні Субісарретою, а також встановив рекорд серед польових гравців.
За збірну Іспанії Хоакін провів 51 матч і забив 4 голи. У поточному сезоні за Бетіс відіграв 30 матчів, у яких забив 1 гол і віддав 2 асисти.
Хоакін тричі виграв Кубок Іспанії (двічі з Бетісом та один раз із Валенсією).
Цікаво, що без роботи футболіст не лишиться. Легенді іспанського футболу запропонували працювати водієм клубного автобуса. Тепер він возитиме улюблену команду на гостьові ігри.
👏😭💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) June 4, 2023
En pie, se retira la leyenda.#LaLigaHighlights #RealBetisValencia pic.twitter.com/RxSfQwecGs
📣 OFICIAL | Joaquín, nuevo chófer del autobús del primer equipo 👑🚌— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) June 6, 2023
¡Un sueño cumplido, @joaquinarte! 💫🆒#Joaking pic.twitter.com/2qoFYUBbTl