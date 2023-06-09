Санчес повісив бутси на цвях

41-річний легендарний іспанський вінгер Бетіса Хоакін Санчес офіційно оголосив про завершення кар'єри.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У неділю, 4 червня, відбувся матч останнього 38-го туру Ла Ліги 2022/23 між клубами Бетіс та Валенсія. Для Хоакіна ця гра була остання.

Іспанець провів у Ла-Лізі 622 матчі, зрівнявшись із рекордсменом за цим показником Андоні Субісарретою, а також встановив рекорд серед польових гравців.

За збірну Іспанії Хоакін провів 51 матч і забив 4 голи. У поточному сезоні за Бетіс відіграв 30 матчів, у яких забив 1 гол і віддав 2 асисти.

Хоакін тричі виграв Кубок Іспанії (двічі з Бетісом та один раз із Валенсією).

Цікаво, що без роботи футболіст не лишиться. Легенді іспанського футболу запропонували працювати водієм клубного автобуса. Тепер він возитиме улюблену команду на гостьові ігри.