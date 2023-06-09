Джерело - sport.ua.
29-річний хорватський півзахисник лондонського Челсі Матео Ковачич погодив контракт із Манчестер Сіті.
Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо. З
Сині та містяни обговорять умови трансферу після фіналу Ліги чемпіонів. Контракт Матео із пенсіонерами розрахований до червня 2024 року.
У поточному сезоні Ковачич провів 37 матчів у футболці Челсі, у яких відзначився 2 голами та 2 асистами.
EXCL: Mateo Kovacić has now agreed personal terms with Manchester City after advanced talks already revealed last week 🚨🔵🇭🇷 #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2023
Kovacić wants the move, next step has to be between clubs as Chelsea and City will discuss fee after the UCL final.
Chelsea, open to sell Kovacić. pic.twitter.com/PKdCHsEL9B
Нагадаємо, що Ковачич потрапив до заявки збірної Хорватії на Фінал чотирьох Ліги Націй.