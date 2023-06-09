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Ковачич погодив контракт із Манчестер Сіті

Футболіст близький до зміни клубу
Сьогодні 11:54 147 0
Ковачич погодив контракт із Манчестер Сіті
Фото Getty Images
#Манчестер Сіті, #Челсі, #Матео Ковачич

Джерело - sport.ua.

29-річний хорватський півзахисник лондонського Челсі Матео Ковачич погодив контракт із Манчестер Сіті.

Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо. З

Сині та містяни обговорять умови трансферу після фіналу Ліги чемпіонів. Контракт Матео із пенсіонерами розрахований до червня 2024 року.

У поточному сезоні Ковачич провів 37 матчів у футболці Челсі, у яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

Нагадаємо, що Ковачич потрапив до заявки збірної Хорватії на Фінал чотирьох Ліги Націй.

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