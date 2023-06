29-річний хорватський півзахисник лондонського Челсі Матео Ковачич погодив контракт із Манчестер Сіті.

Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо. З

Сині та містяни обговорять умови трансферу після фіналу Ліги чемпіонів. Контракт Матео із пенсіонерами розрахований до червня 2024 року.

У поточному сезоні Ковачич провів 37 матчів у футболці Челсі, у яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

