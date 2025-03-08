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Чинний володар Кубку Стенлі в результаті обміну посилив склад легендою Бостона

Руслан Травкін — 8 березня 2025, 09:12
Чинний володар Кубку Стенлі в результаті обміну посилив склад легендою Бостона
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У трейд-дедлайн Національної хокейної ліги чинний чемпіон Флорида Пантерз отримала 36-річного форварда Бостон Брюїнз Бреда Маршанда.

Про це повідомила пресслужба НХЛ.

За свого капітана Бостон отримав умовний вибір у другому раунді драфту НХЛ у 2027 році.

За умовами обміну, цей пік може перетворитися на вибір у 1-му раунді драфту-2027 або 2028, якщо Флорида пройде перші два раунди плейоф цього сезону, а Маршанд проведе не менше половини цих матчів.

Зазначимо, що нападник влітку стане вільним агентом і зможе підписати контракт із будь-яким клубом.

У поточному чемпіонаті Маршанд провів 61 матч і набрав 47 (21+26) очок. Він грав за Брюїнз з 2010 року. Загалом за цей клуб провів 1090 поєдинків, закинув 422 шайби та 544 рази був у ролі асистента.

У складі Бостона Бред виграв Кубок Стенлі-2011, двічі відбирався на Матч зірок. Разом зі збірною Канади став чемпіоном світу-2016, а нещодавно виграв Турнір Чотирьох націй.

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