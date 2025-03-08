Юта без Михайлюка програла Торонто, Денвер в овертаймі дотиснув Фінікс в НБА

У ніч з 7 на 8 березня відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.

Так, Юта Джаз без Святослава Михайлюка програла Торонто. Український форвард провів весь матч на лаві для запасних.

Денвер у надрезультативному матчі в овертаймі дотиснув Фінікс, а 27 очок Джеймса Хардена принесли Кліпперс перемогу над Нью-Йорком.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

8 березня

Шарлотт – Клівленд 117:118 (27:27, 25:36, 31:24, 34:31)

Даллас – Мемфіс 111:122 (31:22, 22:28, 41:39, 17:33)

Торонто – Юта 118:109 (28:27, 29:19, 35:32, 26:31)

Маямі – Міннесота 104:106 (25:33, 27:19, 28:28, 24:26)

Оклахома – Портленд 107:89 (29:24, 34:21, 17:28, 27:16)

Сакраменто – Сан-Антоніо 127:109 (20:26, 36:16, 39:34, 32:33)

Денвер – Фінікс 149:141 OT (37:28, 31:28, 34:35, 23:34, 24:16)

Кліпперс – Нью-Йорк 105:95 (31:25, 29:29, 19:24, 26:17)

Раніше повідомлялось, що Леброн Джеймс вийшов на третє місце в історії НБА за кількістю перемог у регулярному сезоні.