Хорватія оголосила заявку на Фінал чотирьох Ліги Націй

Джерело - Чемпіон.
Тренерський штаб збірної Хорватії визначився зі списком гравців, які будуть викликані на Фінал чотирьох Ліги націй.
У списку 23 футболісти:
Воротарі: Домінік Ливакович, Івіца Івушич, Неділько Лабрович.
Захисники: Домагой Віда, Борна Баришич, Йосип Юранович, Йошко Гвардіол, Борна Соса, Йосип Станішич, Йосип Шутало, Мартін Ертич.
Півзахисники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Марцело Брозович, Маріо Пашалич, Нікола Влашич, Ловро Маєр, Лука Іванушец, Іван Перішич.
Нападники: Андрей Крамарич, Бруно Петкович, Марко Лівая, Петар Муса.
Півфінали відбудуться 14-15 червня, матч за третє місце та фінал - 18 червня. Іспанія зіграє з Італією, Нідерланди - з Хорватією.
Міста, які прийматимуть матчі - Роттердам та Енсхеде.