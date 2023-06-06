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Хорватія оголосила заявку на Фінал чотирьох Ліги Націй

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич визначився, з ким намагатиметься виграти Лігу націй.
Сьогодні 11:45 253 0
Хорватія оголосила заявку на Фінал чотирьох Ліги Націй
#Лука Модрич

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб збірної Хорватії визначився зі списком гравців, які будуть викликані на Фінал чотирьох Ліги націй.

У списку 23 футболісти:

Воротарі: Домінік Ливакович, Івіца Івушич, Неділько Лабрович.

Захисники: Домагой Віда, Борна Баришич, Йосип Юранович, Йошко Гвардіол, Борна Соса, Йосип Станішич, Йосип Шутало, Мартін Ертич.

Півзахисники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Марцело Брозович, Маріо Пашалич, Нікола Влашич, Ловро Маєр, Лука Іванушец, Іван Перішич.

Нападники: Андрей Крамарич, Бруно Петкович, Марко Лівая, Петар Муса.

Півфінали відбудуться 14-15 червня, матч за третє місце та фінал - 18 червня. Іспанія зіграє з Італією, Нідерланди - з Хорватією.

Міста, які прийматимуть матчі - Роттердам та Енсхеде.

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