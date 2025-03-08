Вінніпег розгромив Нью-Джерсі, Піттсбург програв Вегасу в НХЛ

У ніч з 7 на 8 березня відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.

Так, Вінніпег розгромив Нью-Джерсі, а Піттсбург "всуху" програв Вегасу. Окрім того, Чикаго та Юта не змогли виявити переможця в основний час матчу, а в овертаймі сильнішими були саме Блекхокс.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

8 березня

Вашингтон – Детройт 5:2 (1:2, 0:0, 4:0)

Нью-Джерсі – Вінніпег 1:6 (0:1, 0:2, 1:3)

Чикаго – Юта 4:3 ОТ (0:1, 3:0, 0:2, 1:0)

Анахайм – Сент-Луїс 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Ванкувер – Міннесота 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Вегас – Піттсбург 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Зазначимо, що сьогодні ввечері відбудуться ще три матчі в межах НХЛ, серед яких Тампа зіграє з Бостоном, а Оттава зустрінеться із Рейнджерс.

Нагадаємо, напередодні стартував плейоф чемпіонату України з хокею, в першому матчі якого Сокіл зазнав неочікуваної поразки.