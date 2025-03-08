Йокич оформив найрезультативніший тріпл-дабл в історії НБА
Центровий Денвера Нікола Йокич вписав своє прізвище в історію НБА, оформивши найрезультативніший тріпл-дабл.
Форвард записав на свій рахунок 31 очко, зробив 21 підбір та віддав 22 результативні передачі, що допомогло його команді перемогти Фінікс.
Сербський баскетболіст став першим, кому вдалось оформити більше "30-20-20". До того ж Йокич зрівнявся із власним рекордом з кількості тріпл-даблів протягом сезону – тепер їх 29.
Окрім того, 22 результативні передачі в одному матчі НБА стали рекордним показником серед центрових.
Загалом у сезоні-2024/25 на рахунку Йокича 57 зіграних матчів, в яких він в середньому набирає 28.9 очок, робить 12.9 підборів та виконує 10.6 результативних передач за гру.
Раніше повідомлялось, що Леброн Джеймс вийшов на третє місце в історії НБА за кількістю перемог у регулярному сезоні.