Йокич оформив найрезультативніший тріпл-дабл в історії НБА

Центровий Денвера Нікола Йокич вписав своє прізвище в історію НБА, оформивши найрезультативніший тріпл-дабл.

Форвард записав на свій рахунок 31 очко, зробив 21 підбір та віддав 22 результативні передачі, що допомогло його команді перемогти Фінікс.

Сербський баскетболіст став першим, кому вдалось оформити більше "30-20-20". До того ж Йокич зрівнявся із власним рекордом з кількості тріпл-даблів протягом сезону – тепер їх 29.

Окрім того, 22 результативні передачі в одному матчі НБА стали рекордним показником серед центрових.

Загалом у сезоні-2024/25 на рахунку Йокича 57 зіграних матчів, в яких він в середньому набирає 28.9 очок, робить 12.9 підборів та виконує 10.6 результативних передач за гру.

Раніше повідомлялось, що Леброн Джеймс вийшов на третє місце в історії НБА за кількістю перемог у регулярному сезоні.