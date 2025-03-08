Довіряйте моїй філософії, – Постекоглу звернувся до фанатів Тоттенгема

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу звернуся до фанатів та легенд клубу із закликом довіряти його філософії гри, попри невдалий сезон.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Я не думаю, що хтось із моїх гравців не розуміє серйозність становища. Нам потрібно просто йти своїм шляхом і нікуди не повертати. Чи вірний цей шлях? Я вірю, що так.

Ми віримо в те, що моя філософія може принести успіх Тоттенгему. У це повинні вірити також як фанати, так і легенди клубу", – розповів Постекоглу.