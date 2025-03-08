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Довіряйте моїй філософії, – Постекоглу звернувся до фанатів Тоттенгема

Володимир Максименко — 8 березня 2025, 07:54
Довіряйте моїй філософії, – Постекоглу звернувся до фанатів Тоттенгема
Анге Постекоглу
Getty images

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу звернуся до фанатів та легенд клубу із закликом довіряти його філософії гри, попри невдалий сезон.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Я не думаю, що хтось із моїх гравців не розуміє серйозність становища. Нам потрібно просто йти своїм шляхом і нікуди не повертати. Чи вірний цей шлях? Я вірю, що так.

Ми віримо в те, що моя філософія може принести успіх Тоттенгему. У це повинні вірити також як фанати, так і легенди клубу", – розповів Постекоглу.

Зазначимо, що за підсумками 27 турів АПЛ, "шпори" знаходяться на 13 місці, маючи у своєму активі лише 33 залікові бали.

Окрім того, клуб програв перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти АЗ, поступившись 0:1.

Раніше повідомлялось, що Даніель Леві готовий продати лондонський клуб американському інвестору.

Чемпіонат Англії, АПЛ Тоттенгем Анге Постекоглу

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