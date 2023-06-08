Роналду хоче купити футбольний клуб

Джерело - Relevo.
Нападник клубу Аль-Наср з Ер-Ріяда Кріштіану Роналду у перспективі хотів би стати власником футбольного клубу.
Про це заявив сам футболіст.
"Я багато інвестую в Іспанію. Я дуже прив'язаний до Іспанії. У мене тут є будинок, і я сподіваюся, що буду жити тут. Це буде одне з місць, де я буду жити, коли піду на пенсію. Я б не став виключати купівлю клубу після закінчення кар'єри. Я б хотів стати власником футбольного клубу", - заявив Роналду.
Як відомо, після чемпіонату світу 2022 року, який пройшов у Катарі, Роналду зізнався, що хоче грати ще 2-3 роки.
З грудня минулого року португалець виступає у чемпіонаті Саудівської Аравії, захищаючи кольори клубу Аль-Наср. 19 матчів, 14 голів, 2 асисти – ігрові показники Роналду у сезоні-2022/2023.
Раніше повідомлялося, що Роналду залишиться в Аль-Насрі на наступний сезон.