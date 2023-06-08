Роналду хоче купити футбольний клуб

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Джерело - Relevo.

Нападник клубу Аль-Наср з Ер-Ріяда Кріштіану Роналду у перспективі хотів би стати власником футбольного клубу.

Про це заявив сам футболіст.

"Я багато інвестую в Іспанію. Я дуже прив'язаний до Іспанії. У мене тут є будинок, і я сподіваюся, що буду жити тут. Це буде одне з місць, де я буду жити, коли піду на пенсію. Я б не став виключати купівлю клубу після закінчення кар'єри. Я б хотів стати власником футбольного клубу", - заявив Роналду.

Як відомо, після чемпіонату світу 2022 року, який пройшов у Катарі, Роналду зізнався, що хоче грати ще 2-3 роки.

З грудня минулого року португалець виступає у чемпіонаті Саудівської Аравії, захищаючи кольори клубу Аль-Наср. 19 матчів, 14 голів, 2 асисти – ігрові показники Роналду у сезоні-2022/2023.

Раніше повідомлялося, що Роналду залишиться в Аль-Насрі на наступний сезон.