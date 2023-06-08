Лавриненко: Хочу працювати в клубі з чіткою структурою і планом розвитку

Джерело - UA-футбол.
В Інгульці всі основні та ключові рішення завжди приймає президент клубу Олександр Поворознюк.
Про це заявив екснаставник команди з Кіровоградщини Сергій Лавриненко.
"Чим я займаюся? Сидів якраз писав лекцію для виступу. Подзвонили з центру ліцензування і попросили прочитати лекції на дві теми - "Підготовка до гри" і "Особливості робочого та ігрового дня головного тренера". Там доволі зіркова група, яка навчається на PRO-диплом. Олександр Кучер, Олексій Антонов, Віталій Пономарьов, Ярослав Вишняк, Сергій Кравченко, Оскар Ратулутра та інші.
Якщо трапиться нагода знов працювати в Інгульці, то чи це не буде проблемою? Ніколи не говори ніколи. Але якщо говорити про зараз, то це "ні". Хотів би спробувати себе в іншому клубі. З іншим менеджментом, іншим підходом. Мені хочеться розвиватися. Для тренера зміна ситуації, зміна завдань, зміна колективу - це можливість для розвитку. Тому хотів би спробувати себе у новому клубі. Це були б нові емоції.
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Не секрет, що в Інгульці всі основні, ключові рішення завжди приймав президент. На собі замикав багато питань. Не було як такого штабу менеджерів - директора, спортивного директора. А це є в багатьох командах. Не в усіх, але в багатьох. Щоб тренер займався тренерською роботою. Тому що в Інгульці мені часто доводилося поєднувати кілька функцій - тренер, адміністратор, спортивний директор. Побутові питання забирали дуже багато енергії. Хочеться займатися саме тренерською роботою, для мене це творчість. Хочу бути у клубі, в якого є план розвитку - академія, молодіжна команда", - сказав Лавриненко.