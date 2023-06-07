Роналду готовий перейти в МЛС, якщо Мессі перейде в Інтер Маямі

Мессі наразі має 3 варіанти продовження кар’єри

Джерело - Football Espana.

Нападник Ліонель Мессі, який покинув ПСЖ, може знову грати в одному чемпіонаті з Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє Football Espana.

Мессі наразі має 3 варіанти продовження кар’єри: Інтер Маямі, Аль-Хілаль та Барселона. Однак каталонці наразі не можуть зробити пропозицію аргентинцю, оскільки мають фінансові обмеження.

У разі переходу до Аль-Хілаля Ліонель знову зійшовся б на футбольному полі з Кріштіану Роналду, який грає за Аль-Наср.

Однак, якщо Мессі підпише контракт з Інтером Маямі, то Роналду готовий покинути Аль-Наср і перейти в МЛС.

Нагадаємо, Інтер Маямі разом з МЛС працює над підписанням Мессі.

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