Головне
Ребров - головний тренер збірної України
Сьогодні 12:16 684
Будинок батька гравця Динамо заблокувала вода внаслідок трагедії на Каховській ГЕС
Сьогодні 16:49 634
Апеляційний суд скасував рішення про заборону проведення виборів президента УАФ
Сьогодні 15:59 225
Визначився тренерський штаб Реброва в збірній України
Сьогодні 14:02 895
Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:58 385
Ребров: Далі будемо працювати на Україну
Сьогодні 12:26 399
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Вчора 20:58 18020
Довбик підписав новий контракт з СК Дніпро-1
Вчора 20:36 814
Відбулася презентація форми збірної України на Європейські ігри-2023
Вчора 20:02 664
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні
Вчора 19:05 10873
Прямі трансляції

Роналду готовий перейти в МЛС, якщо Мессі перейде в Інтер Маямі

Мессі наразі має 3 варіанти продовження кар’єри
Сьогодні 15:39 431 0
Роналду готовий перейти в МЛС, якщо Мессі перейде в Інтер Маямі
#Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Кріштіану Роналду

Джерело - Football Espana.

Нападник Ліонель Мессі, який покинув ПСЖ, може знову грати в одному чемпіонаті з Кріштіану Роналду.  

Про це повідомляє Football Espana.

Мессі наразі має 3 варіанти продовження кар’єри: Інтер Маямі, Аль-Хілаль та Барселона. Однак каталонці наразі не можуть зробити пропозицію аргентинцю, оскільки мають фінансові обмеження.

У разі переходу до Аль-Хілаля Ліонель знову зійшовся б на футбольному полі з Кріштіану Роналду, який грає за Аль-Наср.

Однак, якщо Мессі підпише контракт з Інтером Маямі, то Роналду готовий покинути Аль-Наср і перейти в МЛС.

Нагадаємо, Інтер Маямі разом з МЛС працює над підписанням Мессі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
4 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі 4 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі 15242
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 10399
Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків 6640
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні 10873
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Roland Garros-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Roland Garros-2023 22883
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 18020
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 13602
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18875
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 36274
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 10988
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2065
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 92808 4