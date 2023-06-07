Роналду готовий перейти в МЛС, якщо Мессі перейде в Інтер Маямі

Джерело - Football Espana.
Нападник Ліонель Мессі, який покинув ПСЖ, може знову грати в одному чемпіонаті з Кріштіану Роналду.
Про це повідомляє Football Espana.
Мессі наразі має 3 варіанти продовження кар’єри: Інтер Маямі, Аль-Хілаль та Барселона. Однак каталонці наразі не можуть зробити пропозицію аргентинцю, оскільки мають фінансові обмеження.
У разі переходу до Аль-Хілаля Ліонель знову зійшовся б на футбольному полі з Кріштіану Роналду, який грає за Аль-Наср.
Однак, якщо Мессі підпише контракт з Інтером Маямі, то Роналду готовий покинути Аль-Наср і перейти в МЛС.
Нагадаємо, Інтер Маямі разом з МЛС працює над підписанням Мессі.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!