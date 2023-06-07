Інтер Маямі разом з МЛС працює над підписанням Мессі

Джерело - The Athletic.
Інтер Маямі має намір підписати нападника Ліонеля Мессі, який покинув ПСЖ.
Про це повідомляє The Athletic.
Клуб працює над підписанням аргентинця разом з МЛС. До процесу також залучені комерційні партнери ліги - Apple і Adidas.
МЛС і Apple розглядають можливість запропонувати Мессі частку доходу від нових передплатників, залучених до потокового пакету платформи, після переходу аргентинця в США.
Adidas, який має контракт з Мессі з 2006 року, може запропонувати нападнику частку від будь-якого збільшення прибутку компанії в результаті його гри в МЛС.
Напередодні повідомлялося, що Мессі відхилів пропозицію Аль-Хілаля.
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