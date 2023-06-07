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Інтер Маямі разом з МЛС працює над підписанням Мессі

МЛС і Apple розглядають можливість запропонувати Мессі частку доходу від нових передплатників
Сьогодні 11:21 226 0
Інтер Маямі разом з МЛС працює над підписанням Мессі
#MLS, #Інтер Маямі, #Ліонель Мессі

Джерело - The Athletic.

Інтер Маямі має намір підписати нападника Ліонеля Мессі, який покинув ПСЖ.

Про це повідомляє The Athletic.

Клуб працює над підписанням аргентинця разом з МЛС. До процесу також залучені комерційні партнери ліги - Apple і Adidas.

МЛС і Apple розглядають можливість запропонувати Мессі частку доходу від нових передплатників, залучених до потокового пакету платформи, після переходу аргентинця в США.

Adidas, який має контракт з Мессі з 2006 року, може запропонувати нападнику частку від будь-якого збільшення прибутку компанії в результаті його гри в МЛС.

Напередодні повідомлялося, що Мессі відхилів пропозицію Аль-Хілаля.

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