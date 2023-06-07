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Шахтар викупить Тейлора, який виступав на правах оренди

Це обов’язковий крок, адже були виконані певні умови в орендному договорі
Сьогодні 14:21 313 0
Шахтар викупить Тейлора, який виступав на правах оренди
#ПАОК, #Шахтар, #Лукас Тейлор

Джерело - Esporte.

Шахтар найближчим часом оформить повноцінний викуп правого захисника Лукаса Тейлора, який належить ПАОК.

Про це повідомляє Esporte.

Це обов’язковий крок, адже були виконані певні умови в орендному договорі між клубами.

Йдеться про кількість зіграних хвилин та титули. Сума трансферу не називається.

Сам бразилець підпише 3-річний контракт.

Нагадаємо, Реал відмовився від трансферу захисника Шахтаря.

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