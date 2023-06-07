Шахтар викупить Тейлора, який виступав на правах оренди

Джерело - Esporte.
Шахтар найближчим часом оформить повноцінний викуп правого захисника Лукаса Тейлора, який належить ПАОК.
Про це повідомляє Esporte.
Це обов’язковий крок, адже були виконані певні умови в орендному договорі між клубами.
Йдеться про кількість зіграних хвилин та титули. Сума трансферу не називається.
Сам бразилець підпише 3-річний контракт.
Нагадаємо, Реал відмовився від трансферу захисника Шахтаря.
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