Мілан цікавиться конкурентом Мудрика в Челсі Пулишичем

Вінгер Челсі Крістіан Пулишич - один з гравців, за якими стежить нове керівництво Мілана.

Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

24-річний американець є дуже привабливим профілем для "россонері", його контракт з лондонцями спливає у 2024-му.

