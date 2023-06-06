Головне
Світоліна поступилась Сабаленко у чвертьфіналі Ролан Гаррос
Сьогодні 15:49 2069 1
Довбик підписав новий контракт з СК Дніпро-1
Сьогодні 20:36 55
Відбулася презентація форми збірної України на Європейські ігри-2023
Сьогодні 20:02 112
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні
Сьогодні 19:05 10250
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 18:55 9795
Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО
Сьогодні 16:30 2376
Довбик може продовжити контракт з Дніпром-1
Сьогодні 14:39 405
Постекоглу - новий головний тренер Тоттенгема
Сьогодні 13:21 453
7 червня УАФ представить нового головного тренера збірної України
Сьогодні 13:07 954
росія підірвала Каховську ГЕС: з'явились шокуючі кадри затопленого стадіону в Новій Каховці
Сьогодні 12:40 861
Прямі трансляції

Мілан підтвердив відхід Мальдіні з посади технічного директора

Мальдіні покинув Мілан
Сьогодні 19:39 273 0
Мілан підтвердив відхід Мальдіні з посади технічного директора
Фото: Getty Images
#Паоло Мальдіні, #Мілан

Джерело - офіційний сайт Мілана.

Мілан підтвердив припинення співпраці з технічним директором клубу Паоло Мальдіні.

Про це повідомляє пресслужба "росонеррі".

"Ми дякуємо Паоло за його внесок протягом багатьох років у повернення Мілана до Ліги чемпіонів і виграш скудетто в сезоні 2021/22. Його обов’язки будуть покладені на інтегровану робочу групу, яка тісно співпрацюватиме з тренером першої команди, підпорядковуючись безпосередньо головному виконавчому директору", - сказано в заяві клубу.

Нагадаємо, визначилось майбутнє Піолі у Мілані після відходу керівництва.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 9795
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні 10250
У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками 20753 5
Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної 6335
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 5921
Цуренко знялася з матчу проти Свьонтек через пошкодження Цуренко знялася з матчу проти Свьонтек через пошкодження 4578
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 209104
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 5155
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 17786 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12570 2
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2037
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 13564