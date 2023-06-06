Мілан підтвердив відхід Мальдіні з посади технічного директора

Джерело - офіційний сайт Мілана.
Мілан підтвердив припинення співпраці з технічним директором клубу Паоло Мальдіні.
Про це повідомляє пресслужба "росонеррі".
"Ми дякуємо Паоло за його внесок протягом багатьох років у повернення Мілана до Ліги чемпіонів і виграш скудетто в сезоні 2021/22. Його обов’язки будуть покладені на інтегровану робочу групу, яка тісно співпрацюватиме з тренером першої команди, підпорядковуючись безпосередньо головному виконавчому директору", - сказано в заяві клубу.
Нагадаємо, визначилось майбутнє Піолі у Мілані після відходу керівництва.
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