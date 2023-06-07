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Італьяно: Ми готові до фіналу Ліги конференцій

Головний тренер Фіорентини поділився очікуваннями від фіналу ЛК
Сьогодні 10:01 199 0
Італьяно: Ми готові до фіналу Ліги конференцій
#Вест Гем, #Ліга конференцій, #Фіорентина, #Вінченцо Італьяно

Джерело - УЄФА.

Фіорентина готова до фінального матчу Ліги конференцій проти Вест Гема.

Про це розповів головний тренер "фіалок" Віченцо Італьяно.

"Поразка від Інтера у фіналі Кубка Італії була добрим психологічним уроком. Досвід допоможе нам використати інший підхід. Ми добре грали, але поплатилися за кілька невдалих хвилин. Це важливий урок, грати треба із вільною свідомістю.

  Фіорентина - Вест Гем: відео голів і огляд фіналу Ліги конференцій

Вест Гем - одна з найсильніших команд турніру, вони підтвердили це виходом у фінал. У них у складі класні гравці, дуже хороші. Але ми теж вийшли у фінал і також сильні. Покажемо усі свої сильні сторони. Ми готові до фіналу", - сказав Італьяно.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку Фіорентина - Вест Гем.

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