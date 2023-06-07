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Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем: онлайн-трансляція

Сьогодні 08:37 203 0
Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем: онлайн-трансляція
#Вест Гем, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

У  середу, 7 червня відбудеться фінал Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23 між італійською Фіорентиною та англійським Вест Гемом.

Матч пройде на стадіоні Еден Арена в Празі. Початок о 22:00 за київським часом.

Наш сайт поведе текстовий онлайн фінального поєдинку.

У 2022 році відбувся перший фінал в історії Ліги конференцій, у якому Рома перемогла Феєнорд (1:0).

Нагадаємо, перемогу в Лізі Європи здобула Севілья, яка у фіналі в серії пенальті перемогла Рома. Фінал Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Інтер відбудеться в суботу, 10 червня.

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