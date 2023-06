Аль-Наср та Аль-Іттіхад можуть поборотися за Канте

Ситуація з контрактом півзахисника Челсі Н’Голо Канте залишається відкритою.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

32-річний француз хоче продовжити з лондонським клубом угоду, яка спливає 30 червня, але переговори не просуваються до завершальної стадії.

Цим готові скористатися два клуби з чемпіонату Саудівської Аравії - Аль-Наср та Аль-Іттіхад.

