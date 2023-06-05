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Аль-Наср та Аль-Іттіхад можуть поборотися за Канте

32-річний француз хоче продовжити з лондонським клубом угоду
Вчора 23:17 211 0
Аль-Наср та Аль-Іттіхад можуть поборотися за Канте
Фото: Getty Images
#Канте, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Ситуація з контрактом півзахисника Челсі Н’Голо Канте залишається відкритою.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

32-річний француз хоче продовжити з лондонським клубом угоду, яка спливає 30 червня, але переговори не просуваються до завершальної стадії.

Цим готові скористатися два клуби з чемпіонату Саудівської Аравії - Аль-Наср та Аль-Іттіхад.

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