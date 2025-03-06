Перевершив легендарного Джордано: ветеран Сан-Хосе став рекордсменом НХЛ
Захисник Сан-Хосе Марк-Едуар Влашич заблокував кілька кидків гравців суперника у грі з Баффало і став рекордсменом Національної хокейної ліги за цим показником. На його рахунку 2 165 таких спроб.
Про це повідомила пресслужба Шаркс.
Попереднім рекордсменом був Марк Джордано, який прийняв на себе кидок суперника на один раз менше.
37-річний Влашич грає за Сан-Хосе з 2006 року. Його обрали на драфті під №35. За цей час він провів за клуб 1308 поєдинків. Марк-Едуар закинув 83 шайби та 295 разів був асистентом.
Нагадаємо, що молодий лідер Оттави Тім Штюцле став рекордсменом організації.