Перевершив легендарного Джордано: ветеран Сан-Хосе став рекордсменом НХЛ

Захисник Сан-Хосе Марк-Едуар Влашич заблокував кілька кидків гравців суперника у грі з Баффало і став рекордсменом Національної хокейної ліги за цим показником. На його рахунку 2 165 таких спроб.

Про це повідомила пресслужба Шаркс.

Попереднім рекордсменом був Марк Джордано, який прийняв на себе кидок суперника на один раз менше.

37-річний Влашич грає за Сан-Хосе з 2006 року. Його обрали на драфті під №35. За цей час він провів за клуб 1308 поєдинків. Марк-Едуар закинув 83 шайби та 295 разів був асистентом.

SHOT 👏 BLOCKER 👏



Marc-Édouard Vlasic is now the all-time leader in blocked shots in the @NHL. pic.twitter.com/udaAKO5fBR — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) March 5, 2025

Avec 2 165 tirs bloqués, Marc-Édouard Vlasic bat le record de Mark Giordano et prend la première place des joueurs ayant bloqué le plus de tirs 🏅 pic.twitter.com/SePcdmH9ha — NHL360 🏒🇫🇷 (@NHL360FR) March 5, 2025

Нагадаємо, що молодий лідер Оттави Тім Штюцле став рекордсменом організації.