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Перевершив легендарного Джордано: ветеран Сан-Хосе став рекордсменом НХЛ

Руслан Травкін — 6 березня 2025, 00:59
Перевершив легендарного Джордано: ветеран Сан-Хосе став рекордсменом НХЛ

Захисник Сан-Хосе Марк-Едуар Влашич заблокував кілька кидків гравців суперника у грі з Баффало і став рекордсменом Національної хокейної ліги за цим показником. На його рахунку 2 165 таких спроб.

Про це повідомила пресслужба Шаркс.

Попереднім рекордсменом був Марк Джордано, який прийняв на себе кидок суперника на один раз менше.

37-річний Влашич грає за Сан-Хосе з 2006 року. Його обрали на драфті під №35. За цей час він провів за клуб 1308 поєдинків. Марк-Едуар закинув 83 шайби та 295 разів був асистентом.

Нагадаємо, що молодий лідер Оттави Тім Штюцле став рекордсменом організації.

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