Бенфіка Трубіна подарувала перемогу Барселоні: огляд матчу Ліги чемпіонів

Португальська Бенфіка в більшості поступилась іспанській Барселоні у першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Огляд матчу

"Орли" з 22-ї хвилини грали у більшості після вилучення Кубарсі, проте не змогли використати свої шанси в атаці.

Водночас Барселона скористалась помилкою Антоніу Сілву, передачу якого перехопив Рафінья та з-за меж штрафного пробив Трубіна. Для бразильця це був 25-й гол у сезоні.

Ліга чемпіонів-2024/25

1/8 фіналу, 5 березня

Бенфіка – Барселона 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Рафінья

Зазначимо, що матч відповідь між Бенфікою та Барселоною відбудеться 11 березня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, Трубін повернувся в основу "орлів", після того, як пропустив дві поспіль гри проти Боавішти та Браги. Тоді його заміняв Самуел Соареш. Раніше тренер Бенфіки прокоментував тимчасову відсутність Трубіна.

У поточному сезоні в активі українського воротаря 36 матчів за Бенфіку в усіх турнірах, 16 ігор він відстояв "на нуль". Також Анатолій із Бенфікою зустрічався з Барселоною на етапі єдиної ліги ЛЧ. Тоді українець пропустив 5 голів.