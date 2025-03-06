Ми могли тільки захищатися: Слот пояснив, чому Ліверпуль слабко виглядав у матчі з ПСЖ

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про перемогу своїх підопічних над ПСЖ у матчі 1/8 фіналу ЛЧ. Він визнав, що суперник дуже сильний, тому грати від оборони було єдиним виходом.

Слова фахівця цитує BBC.

"Сьогодні було багато спільного з матчем проти Манчестер Сіті – ще однією командою, яка чудово працює з м'ячем і володіє чудовими вінгерами, які домінують над опонентами віч-на-віч.

Я перед матчем казав, що нам не вдасться домінувати щодо володіння м'ячем. І я можу звинувачувати своїх футболістів тільки в тому, що ми чотири, п'ять чи шість разів намагалися прорватися і отримували абсолютно відкриті атаки, але останній дотик нас підводив. Можливо, так відбувалося через втому від такого обсягу роботи у захисті. Часом у таких випадках буває тяжко.

Якщо подивитися на основну статистику, вона покаже, що ПСЖ і так був номером один у ЛЧ, а він уже зіграв проти Атлетіко, Манчестер Сіті, Баварії та Арсенал. Мати найкращу статистику після матчів із такими сильними суперниками – це багато про що говорить.

У нас був лише один варіант – захищатись так, як ми це зробили. Сподіваємось, що на "Енфілді" нам допоможуть наші фанати. Нам знадобиться підтримка у дворазовому обсязі", – сказав Арне Слот.