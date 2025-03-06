Монако на виїзді здолав Париж у 28 турі Євроліги

У середу, 5 березня, французьким дербі між Парижем і Монако стартував 28 тур Євроліги сезону-2024/25.

Монако на виїзді здобув перемогу з рахунком 91:79.

Найрезультативнішими у складі переможців стали американський захисник Джордан Лойд та німецький центровий Даніель Тайс – обидва набрали 21 очко.

Євроліга – сезон-2024/25

28 тур, 5 березня

Париж – Монако 79:91 (22:24, 17:20, 14:27, 26:20)

Програма 28-го туру Євроліги продовжиться 6 та 7 березня.

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Нагадаємо, форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс став першим баскетболістом в історії, який набрав 50 000 очок за кар'єру.