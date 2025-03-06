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Бенефіс Аліссона: огляд матчу ПСЖ – Ліверпуль

Руслан Травкін — 6 березня 2025, 01:34
Бенефіс Аліссона: огляд матчу ПСЖ – Ліверпуль
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У матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25 Ліверпуль мінімально обіграв ПСЖ.

Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь англійського клубу.

Огляд матчу:

Футбол – Ліга чемпіонів-2024/25
1/8 фіналу, 5 березня

ПСЖ – Ліверпуль 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Елліот (87)

Французький клуб до цієї гри підходив у чудовій формі: 10 перемог з різницею голів 41:7.

Колектив Луїса Енріке свій кураж підтвердив це і проти "мерсисайдців". Парижани повністю домінували, завдавши 28 ударів проти 2 гостей.

Лідер АПЛ відомий тим, що часто створює моменти, але підводить реалізація. У грі з ПСЖ все сталося навпаки – 1 удар у площину воріт перетворився на гол.

Героєм став Харві Елліот. На 86-й хвилині він замінив Мохамеда Салаха, а через хвилину пробив Доннарумму.

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Нагадаємо, з усіма результатами 1/8 фіналу ЛЧ за 5 березня можна ознайомитися ТУТ.

відеоогляд матчів Ліверпуль огляд матчу ПСЖ Ліга чемпіонів-2024/25

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