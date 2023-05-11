Канте планує залишитися в Челсі

Влітку у француза закінчується контракт

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Н'голо Канте планує залишитися у Челсі на наступний сезон.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Француз хоче продовжити контракт із лондонцями та стати частиною нового клубного проєкту.

Раніше повідомлялося, що Челсі готовий запропонувати 32-річному футболістові новий контракт. Канте виступає у складі Челсі з 2016 року. Його контракт із лондонським клубом закінчується влітку цього року. Також була інформація, що Канте може перейти в Арсенал у літнє трансферне вікно на правах вільного агента.

Цього сезону Канте зіграв у складі Челсі 9 матчів і віддав 1 результативний пас. Більшу частину сезону він пропустив через травму.

Челсі посідає 11-те місце у турнірній таблиці АПЛ. 13 травня Сині зіграють проти Ноттінгем Форест.