Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Баварія зацікавлена у трансфері 22-річного захисника Лейпцига

Олександр Булава — 6 березня 2025, 00:47
Баварія зацікавлена у трансфері 22-річного захисника Лейпцига
Кастелло Жуніор Лукеба
РБ Лейпциг

Центральний захисник РБ Лейпциг Кастелло Люкеба потрапив у список трансферних цілей мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Технічний директор мюнхенців Макс Ебарль висооко оцію 22-річного центрбека, якому він особисто допомагав з переходом з Ліона у Лейпциг влітку 2023 року.

"Однак наразі він занадто дорогий. Як стало відомо, у його контракті є три клаусули: 90 млн євро (2025), 80 млн євро (2026) та 65 млн євро (2027)", – розповів Плеттенберг

Нагадаємо, трансфер Люкеба коштував Лейпцигу 30 млн євро. У поточному сезоні на його рахунку 23 матчі.

Напередодні Баварія розгромила Баєр у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Баварія РБ Лейпциг Футбольні трансфери

Баварія

Дебют ван Персі, подвиги Трубіна та Аліссона, травма Ноєра: що подарувала нам Ліга чемпіонів
Бенфіка з неймовірним Трубіним поступилась Барселоні, Ліверпуль здолав ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Лідер Баварії обдумує перехід у ПСЖ
Визначилися коментатори матчу ПСЖ – Ліверпуль у Лізі чемпіонів
Ліга чемпіонів: суперматч у Парижі та випробування Барселоною для Трубіна

Останні новини