Баварія зацікавлена у трансфері 22-річного захисника Лейпцига

Центральний захисник РБ Лейпциг Кастелло Люкеба потрапив у список трансферних цілей мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Технічний директор мюнхенців Макс Ебарль висооко оцію 22-річного центрбека, якому він особисто допомагав з переходом з Ліона у Лейпциг влітку 2023 року.

"Однак наразі він занадто дорогий. Як стало відомо, у його контракті є три клаусули: 90 млн євро (2025), 80 млн євро (2026) та 65 млн євро (2027)", – розповів Плеттенберг

Нагадаємо, трансфер Люкеба коштував Лейпцигу 30 млн євро. У поточному сезоні на його рахунку 23 матчі.

Напередодні Баварія розгромила Баєр у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.