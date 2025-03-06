Баварія зацікавлена у трансфері 22-річного захисника Лейпцига
Кастелло Жуніор Лукеба
РБ Лейпциг
Центральний захисник РБ Лейпциг Кастелло Люкеба потрапив у список трансферних цілей мюнхенської Баварії.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Технічний директор мюнхенців Макс Ебарль висооко оцію 22-річного центрбека, якому він особисто допомагав з переходом з Ліона у Лейпциг влітку 2023 року.
"Однак наразі він занадто дорогий. Як стало відомо, у його контракті є три клаусули: 90 млн євро (2025), 80 млн євро (2026) та 65 млн євро (2027)", – розповів Плеттенберг
Нагадаємо, трансфер Люкеба коштував Лейпцигу 30 млн євро. У поточному сезоні на його рахунку 23 матчі.
Напередодні Баварія розгромила Баєр у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.