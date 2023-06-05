Ібрагімович: Якби Райола був тут, я б продовжував грати

Златан прокоментував рішення про завершення кар'єри

Джерело - Football Italia.

Колишній форвард Мілана Златан Ібрагімович вирішив завершити професійну кар’єру футболіста.

Швед розповів про це рішення порталу Football Italia.

"Я просто сказав в клубі, що ми повинні щось зробити для останньої матчу, але вони не знали, що це завершення кар’єри. Я дякую журналістам за ваше терпіння, тепер у вас буде менше роботи без мене. Тепер я вільна від світу футболу людина. Це була довга кар’єра, справді довга. Дякую всім, хто давав мені сили, адреналін і емоції продовжувати. Коли я прокинувся того дня, йшов дощ. Я сказав собі: навіть бог сьогодні сумний. Навіть мої рідні не знали, що відбувається.

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Я почувався зомбі: я не жартував, я не говорив. Всього три місяці тому я відчував паніку від ідеї виходу на пенсію, але зараз я приймаю це і відчуваю себе готовим. Очевидно, мені трохи сумно. Багато людей давали поради, але я повинен був усвідомити для себе, що настав момент, щоб сказати досить, насолоджуватися своїм особистим життям і насолоджуватися футболом по-іншому. У мене були пропозиції, але якщо хтось прийняв ідею зупинитися, пропозиції вже нецікаві. Я прибув з великою відповідальністю в "Мілан", як пілот, який керує цією командою, і мені це сподобалося.

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Коли я був у США, я не збирався повертатися до Європи, але Міно Райола мене переконав. Раніше я був один, але я розділив своє життя з Міно. Але з ним сталася трагедія, після чого вже не могло бути як раніше. Якби він був тут, я б продовжував грати, тому що він хотів би отримувати комісійні. Вибач, Міно, але це правда", - сказав Ібрагімович.

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