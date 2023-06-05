Ібрагімович вирішив завершити професійну кар'єру

Джерело - Чемпіон.

Форвард Мілана Златан Ібрагімович оголосив про завершення футбольної кар'єри.

Про це розповів сам футболіст після матчу 38-го туру Серії А проти Верони (3:1).

"Багато приємних миттєвостей я пережив на цьому стадіоні Сан-Сіро. Дякую сім'ї, футболістам, тренерському штабу та всім вболівальникам. Настав час сказати: прощайте. Настав час попрощатися з футболом", - розповів Ібрагімович.

За свою футбольну кар'єру Ібрагімович грав за Мальме, Аякс, Ювентус, Інтер, Барселону, Мілан, ПСЖ, Манчестер Юнайтед та Лос-Анджелес Гелаксі.

Повідомлялося, що Ібрагімович не планує переходити в Монцу.

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