Відео дня: Ібрагімович елегантно принизив фанів суперника, які освистали його прощальну промову

Джерело - Чемпіон.

Златан Ібрагімович ефектно попрощався з футболом після матчу завершального туру італійської Серії А між Міланом та Вероною (3:1).

Виголошуючи прощальну промову, 41-річний швед дуже красиво відповів на свист уболівальників гостей:

"Так-так, продовжуйте свистіти. Це найкраща мить для вас у цьому сезоні, бо ви побачили мене!"

Вболівальники Мілана після цих слів просто вибухнули від захоплення. А Верона, нагадаємо, незабаром зіграє фінальний матч проти Спеції на нейтральному полі за право залишитись у Серії А.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua