Батько Мессі: Лео хоче повернутися в Барселону

Джерело - Чемпіон.
Колишній гравець ПСЖ Ліонель Мессі може повернутися в Барселону.
Про це розповів його батько Хорхе Мессі.
Хаві: Пріоритет Барселони - повернути Мессі
"Лео хоче повернутися в Барселону, і я був би радий бачити його в Барсі. Можу сказати, що перехід у Барсу - це варіант, у якому ми впевнені. Але про майбутнє ви дізнаєтеся дуже скоро"", - сказав Мессі-старший.
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