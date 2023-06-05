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Батько Мессі: Лео хоче повернутися в Барселону

Батько Мессі розповів про можливе продовження кар'єри сина
Сьогодні 16:52 253 0
Батько Мессі: Лео хоче повернутися в Барселону
Фото: Getty Images
#Барселона, #Ліонель Мессі

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець ПСЖ Ліонель Мессі може повернутися в Барселону.

Про це розповів його батько Хорхе Мессі.

  Хаві: Пріоритет Барселони - повернути Мессі

"Лео хоче повернутися в Барселону, і я був би радий бачити його в Барсі. Можу сказати, що перехід у Барсу - це варіант, у якому ми впевнені. Але про майбутнє ви дізнаєтеся дуже скоро"", - сказав Мессі-старший.

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Допис, поширений Fabrizio Romano (@fabriziorom)

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