Батько Мессі: Лео хоче повернутися в Барселону

Колишній гравець ПСЖ Ліонель Мессі може повернутися в Барселону.

Про це розповів його батько Хорхе Мессі.

Хаві: Пріоритет Барселони - повернути Мессі

"Лео хоче повернутися в Барселону, і я був би радий бачити його в Барсі. Можу сказати, що перехід у Барсу - це варіант, у якому ми впевнені. Але про майбутнє ви дізнаєтеся дуже скоро"", - сказав Мессі-старший.